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«Химки» не выступят в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

«Химки» не выступят в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне
Микаил Гусейнов
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«Химки» не подтвердили своё участие в сезоне-2021/2022 Единой лиги ВТБ.

«В лигу поступило официальное письмо, в котором «Химки» уведомили руководство лиги, что не могут подтвердить своё участие в сезоне-2021/2022 из-за отсутствия финансовых гарантий», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Кроме того, по информации источника, в «Химках» существует задолженность перед игроками.

Баскетбольный клуб «Химки» был основан в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/11 «Химки» выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось помимо ЦСКА. Также команда является двукратным обладателем Еврокубка (2012, 2015), обладателем Кубка России (2008). В трёх последних сезонах «Химки» представляли Россию в Евролиге.

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