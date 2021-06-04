«Химки» не выступят в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

«Химки» не подтвердили своё участие в сезоне-2021/2022 Единой лиги ВТБ.
«В лигу поступило официальное письмо, в котором «Химки» уведомили руководство лиги, что не могут подтвердить своё участие в сезоне-2021/2022 из-за отсутствия финансовых гарантий», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.
Кроме того, по информации источника, в «Химках» существует задолженность перед игроками.
Баскетбольный клуб «Химки» был основан в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/11 «Химки» выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось помимо ЦСКА. Также команда является двукратным обладателем Еврокубка (2012, 2015), обладателем Кубка России (2008). В трёх последних сезонах «Химки» представляли Россию в Евролиге.
- 4 июня 2021
-
17:27
-
16:56
-
16:17
-
14:55
-
14:40
-
13:35
-
12:12
-
10:54
-
10:37
-
10:32
-
10:14
-
09:53
-
09:45
-
09:29
-
09:10
-
08:57
-
08:35
-
08:30
-
08:18
-
07:36
-
07:23
-
05:42
-
01:53
-
01:06
- 3 июня 2021
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:35
-
19:40
-
19:03
-
18:58
-
17:58
-
17:26
-
16:42
-
16:39