Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Единой лиге ВТБ уточнили, что у «Химок» ещё есть шансы сыграть в следующем сезоне

В Единой лиге ВТБ уточнили, что у «Химок» ещё есть шансы сыграть в следующем сезоне
Алексей Фалько
Комментарии

Баскетбольный клуб «Химки» в настоящий момент занимается поиском финансирования для участия в сезоне-2021/2022 Единой лиги ВТБ, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу турнира.

«Химки» не подали заявку на участие в сезоне-2021/2022 в установленный срок. Дедлайн для всех клубов был 31 мая, подмосковному клубу в порядке исключения продлили срок.

«Химки» не предоставили гарантии участия в следующем сезоне. Но пока вопрос по клубу остаётся открытым, они заняты поиском финансирования на будущий сезон. В любом случае решение по допуску «Химок» до участия в турнире — в случае готовности клуба — будет приниматься на заседании Совета лиги в середине июля. Время у «Химок» есть. Клуб сообщил, что будет информировать лигу по возможным изменениям», — отметили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021