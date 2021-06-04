В Единой лиге ВТБ уточнили, что у «Химок» ещё есть шансы сыграть в следующем сезоне

Баскетбольный клуб «Химки» в настоящий момент занимается поиском финансирования для участия в сезоне-2021/2022 Единой лиги ВТБ, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу турнира.

«Химки» не подали заявку на участие в сезоне-2021/2022 в установленный срок. Дедлайн для всех клубов был 31 мая, подмосковному клубу в порядке исключения продлили срок.

«Химки» не предоставили гарантии участия в следующем сезоне. Но пока вопрос по клубу остаётся открытым, они заняты поиском финансирования на будущий сезон. В любом случае решение по допуску «Химок» до участия в турнире — в случае готовности клуба — будет приниматься на заседании Совета лиги в середине июля. Время у «Химок» есть. Клуб сообщил, что будет информировать лигу по возможным изменениям», — отметили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.