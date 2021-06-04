Сергей Карасёв определился с местом продолжения карьеры

«Зенит» договорился с форвардом «Химок» Сергеем Карасёвым о контракте на следующий сезон, сообщает греческий журналист Христос Харпидис на своей странице в «Твиттере».



Карасёв выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 годы после возвращения из НБА. В минувшем сезоне 27-летний форвард набирал за «Химки» 6,5 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч в Единой лиге ВТБ.



Ранее «Зенит» объявил об уходе из команды атакующего защитника Виталия Фридзона и продлении на три года с форвардом Матеушем Пониткой. Также сообщается, что клуб договорился об однолетнем контракте с американским защитником «Црвены Звезды» Джорданом Лойдом.



«Химки» могут не сыграть в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне из-за финансовых проблем.