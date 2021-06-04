Деннис Шрёдер назвал команду, в которой планирует выступать в следующем сезоне

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер рассказал о дальнейших карьерных планах. Игрок планирует продолжить выступления в составе команды из Калифорнии. На данный момент его контракт с клубом подходит к концу.

«Чтобы пережить прекрасное, для начала нужно пройти через сложности. Планирую вернуться в „Лейкерс“», — приводит слова немецкого баскетболиста обозреватель Дейв Макменамин на своей странице в «Твиттере».

Шрёдер провёл первый сезон в составе «Лос-Анджелеса». За «Лейкерс» он провёл 61 матч, набирая в них 15,4 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 5,8 передачи. Напомним, ранним утром 4 июня по московскому времени «Лейкерс» уступили «Финикс» в шестом матче серии плей-офф и прекратили борьбу за чемпионство.