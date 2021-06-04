Димитрис Итудис: ЦСКА противостоит качественная команда, проводящая второй финал в сезоне
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором его команда встретится с УНИКСом. Специалист отдал должное оппонентам из Казани.
«Мы очень мотивированы и взволнованы, готовы сыграть в очередном финале. Знаем, что задача непростая, нам противостоит качественная команда, которая проведёт свой второй финал в сезоне после Еврокубка. У них хорошо поставлена игра на периметре и под кольцом, это хорошо подготовленная команда.
Знаем, что будет сложно, это долгая серия, но, как я уже сказал, мы сосредоточены, мотивированы и взволнованы, готовы отправиться туда и показать отличный баскетбол», — приводит слова Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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