Чарльз Баркли: Энтони Дэвис что-то делает не так
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Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли раскритиковал врачей «Лос-Анджелес Лейкерс», которые позволили Энтони Дэвису выйти на площадку в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Финикс Санз» (100:113, 2-4).
«Во-первых, врачам, которые выпустили его на площадку, нужно с ним серьёзно поговорить. Он с самого начала матча плохо выглядел. Энтони — потрясающий парень, чрезвычайно хороший игрок, но ему ни в коем случае нельзя было выходить на паркет.
Летом они должны сесть с ним и сказать: «Мужик, с твоими тренировками что-то не так». Игрок не должен травмироваться в начале карьеры. С 22 до 32 лет ты сверхчеловек. Энтони Дэвис постоянно травмирован – он что-то делает не так», – сказал Баркли в эфире программы NBA on TNT.
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