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Агент оценил возможность перехода Алексея Шведа в ЦСКА

Агент оценил возможность перехода Алексея Шведа в ЦСКА
Микаил Гусейнов
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Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов оценил возможность перехода защитника «Химок» Алексея Шведа в ЦСКА, «Зенит» или УНИКС. Специалист усомнился, что игрок трудоустроится в одной из этих команд.

«Мне сложно представить, что нынешние главные тренеры этих клубов рискнут встраивать в свои команды такого специфического игрока, который в «Химках» привык царить на площадке. Вспомним Майка Джеймса в ЦСКА, и то, как окончилась его история. Вряд ли армейский тренерский штаб решит снова идти тем же путём и брать Шведа», — приводит слова специалиста «Спорт день за днём».

Напомним, 4 июня стало известно, что «Химки» не примут участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Таким образом, ведущие игроки команды, в том числе и Швед, вероятнее всего, будут искать себе новое место работы.

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