В серии «Клипперс» — «Даллас» состоялось уникальное для плей-офф НБА событие

«Даллас Маверикс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (97:104, 3-3) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА.



Впервые в истории плей-офф НБА гостевая команда выиграла первые шесть матчей серии. Ранее «Маверикс» трижды побеждали в Лос-Анджелесе, а «Клипперс» сравнивали счёт в серии в Далласе. Решающая седьмая игра состоится в воскресенье в Лос-Анджелесе.

В шестом матче в составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (45 очков), Реджи Джексон (25 очков и девять подборов) и Пол Джордж (20 очков и 13 подборов). У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (29 очков и 11 передач), Тим Хардуэй (23 очка) и Бобан Марьянович (12 очков и девять подборов).