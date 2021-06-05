В серии «Клипперс» — «Даллас» состоялось уникальное для плей-офф НБА событие
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«Даллас Маверикс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (97:104, 3-3) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
Впервые в истории плей-офф НБА гостевая команда выиграла первые шесть матчей серии. Ранее «Маверикс» трижды побеждали в Лос-Анджелесе, а «Клипперс» сравнивали счёт в серии в Далласе. Решающая седьмая игра состоится в воскресенье в Лос-Анджелесе.
В шестом матче в составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (45 очков), Реджи Джексон (25 очков и девять подборов) и Пол Джордж (20 очков и 13 подборов). У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (29 очков и 11 передач), Тим Хардуэй (23 очка) и Бобан Марьянович (12 очков и девять подборов).
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