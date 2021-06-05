Кавай Леонард высказался о Луке Дончиче после матча плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард после шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (104:97) отметил сложность игры против защитника соперников Луки Дончича.

«Дончич показал статистику 29-11-8. Это очень доминирующий игрок, очень квалифицированный. Вы знаете, он играет в своём собственном темпе. Все, что я мог сделать, — это пытаться держать его как можно плотнее, оспаривать броски и при этом стараться не цеплять его — Лука хорошо умеет добираться до линии штрафных бросков. Очевидно, что соперники играют с ним плотно, проводят смены в защите. Сегодня в исполнении нашей команды была хорошая защита. Я хочу жёстко играть против всех на площадке, кто бы ни был передо мной, в каком бы матче это ни происходило. У меня не может быть нерешительного менталитета. Просто один и тот же менталитет на протяжении всех 48 минут», — приводит слова Леонарда ASAP Sports.