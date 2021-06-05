Кристапс Порзингис объяснился за провальную игру в плей-офф НБА с «Клипперс»

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис не считает, что играл плохо в серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». В шестом матче (97:104, 3-3) Порзингис набрал семь очков и пять подборов за 31 минуту.

«Я просто пытаюсь повлиять на всё, что могу, и помогаю команде, чем могу. Возможности для броска, которые я получил, были хорошими, достойными. Результат такой, какой есть. В воскресенье будет война, так что мы будем готовиться.



Эта серия представляет собой непростое психологическое испытание, но я принимаю это. Готов сделать всё, что необходимо для нашего прохода дальше. Я просто играю и делаю то, что команда просит меня делать. Стараюсь сделать всё, что в моих силах. Мы чувствуем, что можем победить их, поэтому посмотрим, кто окажется сильнее», — приводит слова Порзингиса ASAP Sports