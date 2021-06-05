Дэмьен Лиллард назвал желаемого нового главного тренера «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард хочет, чтобы Джейсон Кидд стал новым главным тренером команды.
«Джейсон Кидд — тот парень, которого я хочу», — приводит слова Лилларда Yahoo Sports.
Лиллард собирается оказывать серьёзное влияние на фронт-офис при выборе следующего главного тренера. Ранее «Трэйл Блэйзерс» уволили Терри Стоттса. Кидд в настоящее время является ассистентом главного тренера в «Лос-Анджелес Лейкерс».
63-летний Стоттс был главным тренером «Трэйл Блэйзерс» с сезона-2012/2013. «Портленд» выходил в плей-офф НБА восемь сезонов подряд, но дошёл до финала конференции только один раз в сезоне-2018/2019 и уступил в серии против «Голден Стэйт Уорриорз». В нынешнем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф, уступив в серии с «Денвер Наггетс» (2-4).
- 5 июня 2021
-
08:58
-
08:43
-
08:35
-
08:25
-
07:45
-
07:31
-
06:57
-
06:50
-
00:26
- 4 июня 2021
-
23:22
-
22:33
-
22:20
-
21:58
-
20:32
-
19:34
-
18:46
-
18:43
-
18:30
-
17:27
-
16:56
-
16:17
-
14:55
-
14:40
-
13:35
-
12:12
-
10:54
-
10:37
-
10:32
-
10:14
-
09:53
-
09:45
-
09:29
-
09:10
-
08:57
-
08:35