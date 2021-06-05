Дэмьен Лиллард назвал желаемого нового главного тренера «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард хочет, чтобы Джейсон Кидд стал новым главным тренером команды.



«Джейсон Кидд — тот парень, которого я хочу», — приводит слова Лилларда Yahoo Sports.



Лиллард собирается оказывать серьёзное влияние на фронт-офис при выборе следующего главного тренера. Ранее «Трэйл Блэйзерс» уволили Терри Стоттса. Кидд в настоящее время является ассистентом главного тренера в «Лос-Анджелес Лейкерс».

63-летний Стоттс был главным тренером «Трэйл Блэйзерс» с сезона-2012/2013. «Портленд» выходил в плей-офф НБА восемь сезонов подряд, но дошёл до финала конференции только один раз в сезоне-2018/2019 и уступил в серии против «Голден Стэйт Уорриорз». В нынешнем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф, уступив в серии с «Денвер Наггетс» (2-4).