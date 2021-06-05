Леброн Джеймс назвал пять особенных молодых игроков, за которыми будущее НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал топ-5 самых перспективных молодых баскетболистов НБА, которые будут определять развитие лиги в будущем.
«Мне никто не нужен для мотивации. Я сам себя мотивирую. Меня мотивируют семья, дети и любовь к баскетболу. Но в лиге есть очень сильные ребята. Девин Букер, Донован Митчелл, Лука Дончич, Джа Морант. Очень много особенных игроков, которым 22-23 года. Не будем забывать и о Джейсоне Тейтуме.
Это исключительные игроки, и с этими ребятами лига будет в хороших руках. Но никто из них меня не мотивирует. Моя мотивация идёт от семьи, детей, школы. Я уже прошёл тот возраст, когда пытался быть лучше молодых игроков», — приводит слова Джеймса Talk-Basket.
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