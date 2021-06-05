Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» претендуют на Дэмьена Лилларда

«Лейкерс» претендуют на Дэмьена Лилларда
Микаил Гусейнов
Комментарии

Известный обозреватель Стивен Эй Смит сообщил, что будущее лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда после очередного вылета орегонцев на ранней стадии плей-офф НБА вызывает сомнения. Звёздный игрок может покинуть команду. В числе претендентов на Лилларда Смит назвал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Кроме того, указывается, что в услугах Дэмьена заинтересованы также в «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит» и ряде других клубов.

В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Лиллард в среднем собирал коллекцию из 28,8 очка, 4,2 подбора и 7,5 передачи. В серии плей-офф с «Денвер Наггетс» баскетболист собирал в среднем 34,3 очка, 4,3 очка и 10,2 передачи.

Напомним, всю профессиональную карьеру Лиллард провёл в составе «Портленда».

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021