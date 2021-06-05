«Лейкерс» претендуют на Дэмьена Лилларда

Известный обозреватель Стивен Эй Смит сообщил, что будущее лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда после очередного вылета орегонцев на ранней стадии плей-офф НБА вызывает сомнения. Звёздный игрок может покинуть команду. В числе претендентов на Лилларда Смит назвал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Кроме того, указывается, что в услугах Дэмьена заинтересованы также в «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит» и ряде других клубов.

В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Лиллард в среднем собирал коллекцию из 28,8 очка, 4,2 подбора и 7,5 передачи. В серии плей-офф с «Денвер Наггетс» баскетболист собирал в среднем 34,3 очка, 4,3 очка и 10,2 передачи.

Напомним, всю профессиональную карьеру Лиллард провёл в составе «Портленда».