Мэджик Джонсон назвал чужеродного игрока в составе «Лейкерс»
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Легендарный игрок НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон считает разыгрывающего Денниса Шрёдера лишним элементом в команде.
«Не считаю его «озёрником». Не знаю, собираются они продлевать с ним контракт или нет, но, как мне кажется, он не привносит победный менталитет и подход, в котором мы нуждаемся. На мой взгляд, он провалился в серии плей-офф с «Финикс Санз», — приводит слова Джонсона Eurohoops.
Шрёдер в межсезонье-2021 станет свободным агентом. Разыгрывающий хочет получить контракт с зарплатой более $ 20 млн при выходе на рынок. 27-летний немец набирал 14,3 очка, 3,0 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру в серии с «Финиксом». В пятом матче он не сумел набрать очки, показав точность 0/9 с игры.
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