Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон назвал чужеродного игрока в составе «Лейкерс»

Мэджик Джонсон назвал чужеродного игрока в составе «Лейкерс»
Алексей Фалько
Комментарии

Легендарный игрок НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон считает разыгрывающего Денниса Шрёдера лишним элементом в команде.

«Не считаю его «озёрником». Не знаю, собираются они продлевать с ним контракт или нет, но, как мне кажется, он не привносит победный менталитет и подход, в котором мы нуждаемся. На мой взгляд, он провалился в серии плей-офф с «Финикс Санз», — приводит слова Джонсона Eurohoops.

Шрёдер в межсезонье-2021 станет свободным агентом. Разыгрывающий хочет получить контракт с зарплатой более $ 20 млн при выходе на рынок. 27-летний немец набирал 14,3 очка, 3,0 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру в серии с «Финиксом». В пятом матче он не сумел набрать очки, показав точность 0/9 с игры.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021