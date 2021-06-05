«Лейкерс» включатся в борьбу за выставленного на обмен лучшего блокирующего НБА
Поделиться
Руководство «Лейкерс» намерено побороться за центрового «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера, которого клуба из Индианаполиса намерен обменять.
В услугах баскетболиста также заинтересованы в «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс» и «Шарлотт Хорнетс», сообщает Hoops Central в «Твиттере».
Тёрнер по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021 стал лучшим блокирующим лиги. Всего в завершившейся регулярке он принял участие в 47 матчах (все в старте), набирая в них 12,6 очка, собирая 6,5 очка, совершая 1,0 передачи и 3,4 блок-шота. Напомним, в плей-офф команда из Индианаполиса не попала.
Тёрнер — 11-й номер драфта-2015 года. Всю профессиональную карьеру 25-летний баскетболист провёл в составе «Индианы Пэйсерс».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 5 июня 2021
-
12:58
-
11:57
-
11:34
-
10:52
-
09:59
-
08:58
-
08:43
-
08:35
-
08:25
-
07:45
-
07:31
-
06:57
-
06:50
-
00:26
- 4 июня 2021
-
23:22
-
22:33
-
22:20
-
21:58
-
20:32
-
19:34
-
18:46
-
18:43
-
18:30
-
17:27
-
16:56
-
16:17
-
14:55
-
14:40
-
13:35
-
12:12
-
10:54
-
10:37
-
10:32
-
10:14
-
09:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам