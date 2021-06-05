«Лейкерс» включатся в борьбу за выставленного на обмен лучшего блокирующего НБА

Руководство «Лейкерс» намерено побороться за центрового «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера, которого клуба из Индианаполиса намерен обменять.

В услугах баскетболиста также заинтересованы в «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс» и «Шарлотт Хорнетс», сообщает Hoops Central в «Твиттере».

Тёрнер по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021 стал лучшим блокирующим лиги. Всего в завершившейся регулярке он принял участие в 47 матчах (все в старте), набирая в них 12,6 очка, собирая 6,5 очка, совершая 1,0 передачи и 3,4 блок-шота. Напомним, в плей-офф команда из Индианаполиса не попала.

Тёрнер — 11-й номер драфта-2015 года. Всю профессиональную карьеру 25-летний баскетболист провёл в составе «Индианы Пэйсерс».