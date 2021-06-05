«Миннесота» и «Портленд» могут совершить громкий обмен с участием звёзд

Звёздный центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс может перебраться в «Портленд Трэйл Блэйзерс», в качестве компенсации за баскетболиста клуб из Миннеаполиса может получить центрового Юсуфа Нуркича и защитника Си Джея Макколлума.
«Только что получил сообщение от достоверного источника. Он упомянул Карла-Энтони Таунса. Таунс может оказаться в «Портленде». «Миннесота» за это получит Нуркича и Макколлума», — сказал известный обозреватель Стивен Эй Смит на видео, размещённом на странице Hoops Central в «Твиттере».
Напомним, Карл-Энтони Таунс — первый номер драфта НБА 2015 года. Всю профессиональную карьеру он провёл в составе «Миннесоты». В сезоне-2020/2021 Таунс принял участие в 50 матчах, набирая в них 24,8 очка и собирая 10,6 подбора.
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