«Миннесота» и «Портленд» могут совершить громкий обмен с участием звёзд

Звёздный центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс может перебраться в «Портленд Трэйл Блэйзерс», в качестве компенсации за баскетболиста клуб из Миннеаполиса может получить центрового Юсуфа Нуркича и защитника Си Джея Макколлума.

«Только что получил сообщение от достоверного источника. Он упомянул Карла-Энтони Таунса. Таунс может оказаться в «Портленде». «Миннесота» за это получит Нуркича и Макколлума», — сказал известный обозреватель Стивен Эй Смит на видео, размещённом на странице Hoops Central в «Твиттере».

Напомним, Карл-Энтони Таунс — первый номер драфта НБА 2015 года. Всю профессиональную карьеру он провёл в составе «Миннесоты». В сезоне-2020/2021 Таунс принял участие в 50 матчах, набирая в них 24,8 очка и собирая 10,6 подбора.