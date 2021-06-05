Чемпион НБА назвал суперзвезду, трансфер которой обеспечит «Лейкерс» три титула подряд
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Чемпион НБА 2018 года Ник Янг выразил мнение, что переход разыгрывающего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Лос-Анджелес Лейкерс» поможет ему наконец завоевать титул чемпиона лиги.
«Лиллард, Леброн и Энтони Дэвис — три титула кряду», — написал Янг на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что «Портленд» и «Лейкерс» в нынешнем сезоне покинули розыгрыш плей-офф НБА уже на стадии четвертьфинала. Орегонцы в шести матчах уступили «Денвер Наггетс», а «Лейкерс» в шести матчах проиграли «Финикс Санз» и, таким образом, сложили с себя чемпионские полномочия.
Лиллард после вылета из плей-офф оставил в социальной сети странное сообщение, которое многими было расценено как намёк на готовность покинуть команду.
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