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Чемпион НБА назвал суперзвезду, трансфер которой обеспечит «Лейкерс» три титула подряд

Чемпион НБА назвал суперзвезду, трансфер которой обеспечит «Лейкерс» три титула подряд
Микаил Гусейнов
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Чемпион НБА 2018 года Ник Янг выразил мнение, что переход разыгрывающего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Лос-Анджелес Лейкерс» поможет ему наконец завоевать титул чемпиона лиги.

«Лиллард, Леброн и Энтони Дэвис — три титула кряду», — написал Янг на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что «Портленд» и «Лейкерс» в нынешнем сезоне покинули розыгрыш плей-офф НБА уже на стадии четвертьфинала. Орегонцы в шести матчах уступили «Денвер Наггетс», а «Лейкерс» в шести матчах проиграли «Финикс Санз» и, таким образом, сложили с себя чемпионские полномочия.

Лиллард после вылета из плей-офф оставил в социальной сети странное сообщение, которое многими было расценено как намёк на готовность покинуть команду.

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