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Владимир Гомельский высказался о переходе Сергея Карасёва в «Зенит»

Владимир Гомельский высказался о переходе Сергея Карасёва в «Зенит»
Микаил Гусейнов
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Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о возвращении форварда сборной России Сергея Карасёва в «Зенит». Напомним, баскетболист принял решение покинуть «Химки» и трудоустроился в Санкт-Петербурге.

«Я очень рад тому, что Сергей будет играть в отличной команде и у отличного тренера. У «Зенита» был дефицит лёгких форвардов. Думаю, что Карасёв легко впишется в концепцию Паскуаля», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в связи с проблемами с финансированием «Химки» не смогут принять участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. В связи с этим из клуба ожидается массовый отток ведущих баскетболистов. Напомним, в прошлом Сергей Карасёв выступал в «Зените». Там баскетболист играл под руководством своего отца Василия Карасёва и был одним из лучших скореров петербуржцев.

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