Лука Дончич повторил редкое достижение 51-летней давности

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 29 очков, совершил 8 подборов, отдал 11 передач и совершил 4 перехвата в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (97:104, 3-3).

Дончич за последние две игры смог набрать 71 очко и отдать 25 передач. Такое случилось впервые в плей-офф НБА за 51 год — в последний раз игрок набирал не менее 70 очков и 25 передач за две игры подряд в плей-офф в 1970 году. Этим баскетболистом был Джерри Уэст.



В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (45 очков), Реджи Джексон (25 очков и 9 подборов) и Пол Джордж (20 очков и 13 подборов). У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (29 очков и 11 передач), Тим Хардуэй (23 очка) и Бобан Марьянович (12 очков и 9 подборов).