Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич повторил редкое достижение 51-летней давности

Лука Дончич повторил редкое достижение 51-летней давности
Александр Кожевников
Комментарии

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 29 очков, совершил 8 подборов, отдал 11 передач и совершил 4 перехвата в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (97:104, 3-3).

Дончич за последние две игры смог набрать 71 очко и отдать 25 передач. Такое случилось впервые в плей-офф НБА за 51 год — в последний раз игрок набирал не менее 70 очков и 25 передач за две игры подряд в плей-офф в 1970 году. Этим баскетболистом был Джерри Уэст.

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (45 очков), Реджи Джексон (25 очков и 9 подборов) и Пол Джордж (20 очков и 13 подборов). У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (29 очков и 11 передач), Тим Хардуэй (23 очка) и Бобан Марьянович (12 очков и 9 подборов).

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021