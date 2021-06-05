Эксперт: Кавай Леонард может стать свободным агентом. Леброн Джеймс нуждается в нём
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Известный американский аналитик Скип Бэйлесс считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс хочет предложить Каваю Леонарду сменить клубную прописку, а именно перейти в состав «озёрников» из «Лос-Анджелес Клипперс».
«Уверен, что Леброн собирался сразу по окончании матча написать Каваю, чтобы он присоединялся к его команде, если бы «Клипперс» проиграли. Кавай Леонард может стать свободным агентом. Леброн Джеймс нуждается в нём», — написал аналитик в своём «твиттере».
Напомним, в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 104:97 и сравнялся в серии — 3-3. Седьмая и решающая встреча пройдёт 6 июня.
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