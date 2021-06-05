В НБА состоялось второе увольнение главного тренера за сутки

Стив Клиффорд покинул пост главного тренера «Орландо Мэджик», сообщил клуб на официальном сайте.



«Мы хотели бы поблагодарить Стива за его вклад в „Орландо“. Мы ценим многие жертвы, которые он принес в качестве нашего главного тренера, и понимаем, что график нашего нового пути не согласуется с его целями как главного тренера в НБА», — заявил президент по баскетбольным операциям «Мэджик» Джефф Уэлтман.



Клиффорд несколько раз встречался с руководством за последние недели, в конечном итоге обе стороны решили расстаться. Клиффорд вывел «Мэджик» в плей-офф за первые два года работы в клубе, когда костяк формировали Никола Вучевич, Аарон Гордон и Эван Фурнье. Перед дедлайном-2021«Орландо» обменял ведущих игроков и начал перстройку.



Кандидатом на замену Клиффорда называется Терри Стоттс, который ранее был уволен из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

