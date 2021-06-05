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ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ
Александр Кожевников
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В Казани завершился первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и московским ЦСКА. Первая четверть прошла в равной борьбе, по её итогам казанцы сумели выйти вперёд на одно очко — 19:18. Однако уже во второй четверти гостям удалось совершить рывок и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 46:35 в пользу армейцев Москвы.

В третьей четверти ЦСКА удалось увеличить преимущество до 19 очков, что превратило заключительный игровой отрезок в простую формальность. В четвёртой десятиминутке УНИКСу удалось отыграть часть отставания, но на большее казанцев не хватило. Итоговый счёт встречи — 85:77 в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча стал игрок ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе казанцев 15 очков на свой счёт записал Джон Браун.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Финал
05 июня 2021, суббота. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
77 : 85
ЦСКА
Москва, Россия
УНИКС: Браун - 15, Уайт - 15, Холланд - 15, Смит - 10, Уолтерс - 9, Канаан - 8, Жбанов - 4, Клименко - 1, Антипов, Разумов, Сергеев, Узинский
ЦСКА: Клайберн - 19, Ухов - 17, Лундберг - 16, Шенгелия - 14, Хэкетт - 11, Фойгтман - 5, Хиллиард - 2, Курбанов - 1, Антонов, Кочергин, Лопатин, Хоменко
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