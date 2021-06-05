ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ

В Казани завершился первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и московским ЦСКА. Первая четверть прошла в равной борьбе, по её итогам казанцы сумели выйти вперёд на одно очко — 19:18. Однако уже во второй четверти гостям удалось совершить рывок и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 46:35 в пользу армейцев Москвы.



В третьей четверти ЦСКА удалось увеличить преимущество до 19 очков, что превратило заключительный игровой отрезок в простую формальность. В четвёртой десятиминутке УНИКСу удалось отыграть часть отставания, но на большее казанцев не хватило. Итоговый счёт встречи — 85:77 в пользу ЦСКА.



Самым результативным игроком матча стал игрок ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе казанцев 15 очков на свой счёт записал Джон Браун.

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