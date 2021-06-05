Димитрис Итудис: ЦСКА ведёт 1-0 против отличной команды

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над казанским УНИКСом (85:77) в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Поздравления команде, мы открыли серию победой, ведем 1-0 против отличной команды. Мы взяли контроль над игрой после второй четверти, в третьей добились доминирования, отлично защищались, мудро действовали в нападении против классной обороны УНИКСа. За восемь минут до конца мы вели, если не ошибаюсь, 22 очка и захотели, чтобы матч закончился до финальной сирены. Но об этом говорить не хочется: мы 32, даже 35 минут были гораздо лучше на паркете, брали подборы, оборонялись. Серия продолжается, и мы знаем, что будет непросто. Спасибо болельщикам, создавшим сегодня классную атмосферу», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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