Игрок НБА с контрактом на $ 60 млн сел отбывать срок в тюрьме

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли отправился в тюрьму, чтобы отбыть 120 дней заключения в исправительном учреждении округа Хеннепин (штат Миннесота, США), сообщает TMZ. Ранее сообщалось, что баскетболист начнёт отбывать наказание по окончании сезона-2020/2021.
При успешном прохождении испытательного срока обвинение в угрозе насилия будет смягчено до мелкого правонарушения.
24-летний Бизли в межсезонье подписал четырёхлетний контракт на сумму $ 60 млн. Он был выбран «Денвер Наггетс» под общим 19-м номером на драфте НБА в 2016 году, а спустя четыре сезона, в феврале 2020-го, обменян в «Миннесоту». За «Тимбервулвз» в сезоне-2019/2020 защитник провёл 14 встреч, в которых набирал в среднем 20,7 очка, совершал 5,1 подбора и 1,9 передачи. 26 сентября Малик был арестован по обвинению в хранении марихуаны, сокрытии краденого имущества и угрозе насилия.
В декабре 2020 года игрок признал себя виновным в угрозе насилия, прокурор снял обвинение в хранении наркотиков.
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