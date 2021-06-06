«Бруклин» победил «Бакс» в 1-м матче полуфинала Востока, дабл-даблы у Дюранта и Гриффина
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В первом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 115:107 и повёл в противостоянии — 1:0.
В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (29 очков и 10 подборов), Кайри Ирвинг (25 очков), Джо Харрис (19 очков) и Блэйк Гриффин (18 очков и 14 подборов). У «Милуоки» наиболее результативными в игре стали Яннис Адетокунбо (34 очка и 11 подборов), Брук Лопес (19 очков) и Джру Холидэй (17 очков). Также дабл-дабл на свой счёт записал Крис Миддлтон (13 очков и 13 подборов).
Второй матч серии с участием этих команд состоится 8 июня.
Напомним, в предыдущем раунде «Бруклин» прошёл «Бостон Селтикс» со счётом 4:1 в серии, а «Милуоки» победил «Майами Хит» – 4:0.
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