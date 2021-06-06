Яннис Адетокунбо назвал причины поражения «Милуоки» от «Бруклина» в матче плей-офф НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выразил недоудовлетворение жёсткостью и точностью бросков своей команды в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА против «Бруклин Нетс» (107:115, 0-1).
«Думаю, не хватило всего понемногу. Броски не залетали. Боролись в обороне не так сильно, как хотели. Но все же нужно немного усилить эти аспекты, сделать игру для соперника как можно более сложной. Мы не играли неделю. У всех был адреналин, у всех была дрожь. Мы не могли успокоиться как команда, перевести дух и сыграть правильно, найти свои броски. Очевидно, мы могли выиграть этот матч. Теперь мы играем с командой, которая намного лучше в нападении. „Нетс“ забили много бросков. Очевидно, что нам просто нужно выйти на вторую игру и сделать свою работу лучше», — цитирует Адетокунбо ESPN.
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