Леброн Джеймс отреагировал на вылет Джеймса Хардена из-за травмы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил сожаление в связи с травмой защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена на первой минуте первого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (115:107, 2-0).

Джеймс на своей странице в «Твиттере» опубликовал пост с ипользованием специальных эмодзи и тегнул Хардена.

В ближайшее время Хардену будет сделана МРТ, которая определит степень серьёзности повреждения. В первом матче с «Бакс» форвард «Бруклина» Кевин Дюрант набрал 29 очков и 10 подборов, разыгрывающий Кайри Ирвинг записал себе в актив 25 очков и восемь передач. «Лейкерс» Леброна в сезоне-2020/2021 вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв серию против «Финикс Санз» (2-4). Джеймс впервые в карьере проиграл в первом раунде плей-офф.