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«Майами» готов выменять Леброна Джеймса, если он захочет вернуться в команду

«Майами» готов выменять Леброна Джеймса, если он захочет вернуться в команду
Арина Ершова
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Президент «Майами Хит» Пэт Райли оценил вероятность возвращения форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в команду.

«Если бы Леброн позвонил мне и сообщил, что хочет перейти в «Майами», я бы оставил ключ под ковриком. Но я очень сомневаюсь, что это произойдёт. Этот ключ уже заржавел. Но если он когда-нибудь захочет вернуться, тогда я положу новый блестящий ключ под этот коврик», — приводит слова Райли Heat Nation.

После поражения в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4) «Лейкерс» завершили выступление в плей-офф НБА. 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

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