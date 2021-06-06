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Айзея Томас: никогда не слышал, чтобы Майкл Джордан говорил, что он лучший игрок в истории

Айзея Томас: никогда не слышал, чтобы Майкл Джордан говорил, что он лучший игрок в истории
Арина Ершова
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Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас поделился мнением о нынешнем поколении баскетболистов и сравнил современных игроков с легендарным шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.

«Мы пришли из той эпохи, когда существовали скромность и уважение. А сейчас эпоха, когда игроки говорят: «Я лучший». Я даже приведу в пример Джордана. Никогда не слышал, чтобы Майкл Джордан говорил, что он величайший из всех, кто когда-либо играл. А это поколение, которое говорит: «Нет, я самый великий». Мы из эпохи, когда игроки не претендовали на это. Но мы позволили другим делать такие заявления и спорить из-за этого», — приводит слова Томаса Essentially Sports со ссылкой на шоу Greeny.

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