Айзея Томас: никогда не слышал, чтобы Майкл Джордан говорил, что он лучший игрок в истории

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас поделился мнением о нынешнем поколении баскетболистов и сравнил современных игроков с легендарным шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.

«Мы пришли из той эпохи, когда существовали скромность и уважение. А сейчас эпоха, когда игроки говорят: «Я лучший». Я даже приведу в пример Джордана. Никогда не слышал, чтобы Майкл Джордан говорил, что он величайший из всех, кто когда-либо играл. А это поколение, которое говорит: «Нет, я самый великий». Мы из эпохи, когда игроки не претендовали на это. Но мы позволили другим делать такие заявления и спорить из-за этого», — приводит слова Томаса Essentially Sports со ссылкой на шоу Greeny.