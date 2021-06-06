В руководстве «Лейкерс» назвали самого разочаровавшего игрока за сезон

Ряд представителей руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» разочаровался в сотрудничестве с защитником Деннисом Шрёдером, сообщает ESPN.

Обозреватель Рамона Шелберн указывает, что отношения игрока сборной Германии с клубом из Калифорнии сразу не задались. Шрёдёр рассчитывал стать игроком стартовой пятёрки, в то время как в «Лейкерс» учитывали, что Деннис прекрасно проявил себя в роли резервиста и был одним из лучших шестых игроков в лиге.

В итоге в «Лейкерс» пошли навстречу требованиям игрока и стали выставлять его в старте. Однако Шрёдер отклонял предложение о продлении контракта, что усугубляло ситуацию. Незадолго до дедлайна обменов «Лейкерс» пытались получить Кайла Лаури и были готовы включить в сделку Шрёдера,

В межсезонье баскетболист получит статус неограниченно свободного агента.