Турецкий клуб хочет отбить трансферную цель «Зенита» и сделал крупное предложение
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«Анадолу Эфес» предложил лёгкому форварду «Панатинаикоса» Яннису Папапетру двухлетний контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год, сообщает инсайдер Христос Харпидис на своей странице в «Твиттере».
Папапетру пока не принял решение по поводу своего будущего. За баскетболиста также ведут борьбу российский «Зенит» и испанский «Реал». Ранее в СМИ появлялась информация, что греческий форвард хочет продолжить выступать за свою нынешнюю команду и не желает переходить в зарубежный чемпионат.
Папапетру принял участие в 27 матчах Евролиги сезона-2020/2021 в составе «Панатинаикоса». Форвард набирал 12,1 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи за 30,6 минуты, реализуя 42,9% двухочковых бросков и 36,6% попыток из-за дуги.
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