«Реал» обыграл «Валенсию» в первом матче полуфинала чемпионата Испании

В Мадриде завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф лиги ACB, в котором «Реал» принимал «Валенсию».

Хозяева уверенно начали встречу и уже после первой четверти имели двузначное преимущество — 25:14. К большому перерыву гости сократили отставание до 6 очков — 38:44. В третьем игровом отрезке «Валенсия» провалилась в атаке, набрав лишь 8 очков. В результате «Реал» довёл преимущество до 12 очков — 58:46. В заключительные десять минут матча мадридцы довели дело до победы — 81:70.

Самым результативным в составе победителей стал Фабьен Козер, набравший 22 очка. Дабл-дабл в свой актив записал Уолтер Таварес — 17 очков и 11 подборов. У «Валенсии» дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов на счету Бояна Дублиевича.

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