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«Реал» обыграл «Валенсию» в первом матче полуфинала чемпионата Испании

«Реал» обыграл «Валенсию» в первом матче полуфинала чемпионата Испании
Микаил Гусейнов
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В Мадриде завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф лиги ACB, в котором «Реал» принимал «Валенсию».

Хозяева уверенно начали встречу и уже после первой четверти имели двузначное преимущество — 25:14. К большому перерыву гости сократили отставание до 6 очков — 38:44. В третьем игровом отрезке «Валенсия» провалилась в атаке, набрав лишь 8 очков. В результате «Реал» довёл преимущество до 12 очков — 58:46. В заключительные десять минут матча мадридцы довели дело до победы — 81:70.

Самым результативным в составе победителей стал Фабьен Козер, набравший 22 очка. Дабл-дабл в свой актив записал Уолтер Таварес — 17 очков и 11 подборов. У «Валенсии» дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов на счету Бояна Дублиевича.

Права на видео принадлежат ACB. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ACB.

Испания - Лига АБК. 1/2 финала. 1-й матч
06 июня 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
81 : 70
Валенсия
Валенсия
Реал Мадрид: Козёр - 24, Тавареш - 17, Тэйлор - 13, Кэрролл - 8, Алосен - 7, Гаруба Алари - 6, Нуньес - 2, Пуарье - 2, Тайус - 2, Фернандес, Цаликис-Вукчевич
Валенсия: Лабери - 11, Херманнссон - 11, Дублевич - 10, Тоби - 8, ван Россом - 7, Калинич - 6, Прадилья - 4, Препелич - 4, Сан Эметерио - 4, Састре - 3, Деррик Уильямс - 2, Вивес
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