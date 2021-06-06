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«Атланта» обыграла «Филадельфию» и повела в полуфинале Восточной конференции

«Атланта» обыграла «Филадельфию» и повела в полуфинале Восточной конференции
Микаил Гусейнов
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В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершилась первая игра полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимала «Атланту Хоукс».

Команда из Джорджии мощно начала встречу и, набрав в первой четверти 42 очка, повела с преимуществом в 15 очков — 42:27. К большому перерыву перевес «Ястребов» составлял уже 20 очков — 74:54. В третьей четверти «Сиксерс» немного сократили отставание (83:99), а в заключительном игровом отрезке фактически вернулись в игру. Но «Атланта» уверенно действовала в решающие моменты и удержала победу — 128:124. Таким образом, «Хоукс» повели в серии 1-0 и перехватили преимущество домашней площадки.

Самым результативным в составе победителей стал Трэй Янг, набравший 35 очков и совершивший 10 передач. У «Сиксерс» 39 баллов на счету Джоэла Эмбиида.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
06 июня 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
124 : 128
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 39, Карри - 21, Харрис - 20, Симмонс - 17, Тибулл - 10, Коркмаз - 7, Макси - 6, Грин - 4, Джо, Кларк, Милтон, Рид, Скотт, Такер, Толливер, Хилл, Ховард
Атланта Хоукс: Янг - 35, Богданович - 21, Коллинс - 21, Хаертер - 15, Капела - 11, Галлинари - 9, Л. Уильямс - 8, Хилл - 6, Оконгву - 2, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хантер
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