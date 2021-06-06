«Атланта» обыграла «Филадельфию» и повела в полуфинале Восточной конференции

В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершилась первая игра полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимала «Атланту Хоукс».

Команда из Джорджии мощно начала встречу и, набрав в первой четверти 42 очка, повела с преимуществом в 15 очков — 42:27. К большому перерыву перевес «Ястребов» составлял уже 20 очков — 74:54. В третьей четверти «Сиксерс» немного сократили отставание (83:99), а в заключительном игровом отрезке фактически вернулись в игру. Но «Атланта» уверенно действовала в решающие моменты и удержала победу — 128:124. Таким образом, «Хоукс» повели в серии 1-0 и перехватили преимущество домашней площадки.

Самым результативным в составе победителей стал Трэй Янг, набравший 35 очков и совершивший 10 передач. У «Сиксерс» 39 баллов на счету Джоэла Эмбиида.