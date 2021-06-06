Трэй Янг повторил достижение Карима Абдул-Джаббара

Защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг повторил достижение легенды НБА Карима Абдул-Джаббара. Янг стал лишь вторым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 30 или более очков в каждой из его первых четырёх выездных встреч плей-офф в карьере, сообщает ESPN Stats & Info в «Твиттере».

Абдул-Джаббар сумел добиться подобного в сезоне-1969/1970, когда он впервые выступал в плей-офф, защищая цвета «Милуоки Бакс».

Напомним, в предыдущем раунде плей-офф «Хоукс» справились с «Нью-Йорк Никс». В первом выездном матче с «Никс» Янг набрал 32 очка, во втором — 30, в третьем — 36. Четвёртый выездной матч в карьере в плей-офф Трэй провёл сегодня, 6 июня, с «Филадельфией». В Пенсильвании баскетболист собрал дабл-дабл из 35 очков и 10 передач, что помогло «Атланте» одержать победу и повести в серии.