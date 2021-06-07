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Игрок «Майами» и инстаграм-модель ждут ребёнка

Игрок «Майами» и инстаграм-модель ждут ребёнка
Микаил Гусейнов
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Защитник «Майами» Тайлер Хирроу и его возлюбленная, известная в США инстаграм-модель Катя Элиз Хенри ждут ребёнка. Об этом рассказал сам баскетболист на своей странице в «Инстаграме».

Хирроу разместил совместное фото с девушкой, на котором видно, что она находится в положении.

«Не нуждаюсь в списке желаний, мне уже сделали подарок», — написал Хирроу.

Соответствующий пост доступен на странице игрока в «Инстаграме».

21-летний Хирроу в завершившемся для «Майами» сезоне принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 15,1 очка, собирая 5,0 очка и собирая 3,4 передачи. В плей-офф баскетболист принял участие в 4 матчах, набирая в них 9,3 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 1,8 передачи.

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