Игрок «Майами» и инстаграм-модель ждут ребёнка

Защитник «Майами» Тайлер Хирроу и его возлюбленная, известная в США инстаграм-модель Катя Элиз Хенри ждут ребёнка. Об этом рассказал сам баскетболист на своей странице в «Инстаграме».

Хирроу разместил совместное фото с девушкой, на котором видно, что она находится в положении.

«Не нуждаюсь в списке желаний, мне уже сделали подарок», — написал Хирроу.

Соответствующий пост доступен на странице игрока в «Инстаграме».

21-летний Хирроу в завершившемся для «Майами» сезоне принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 15,1 очка, собирая 5,0 очка и собирая 3,4 передачи. В плей-офф баскетболист принял участие в 4 матчах, набирая в них 9,3 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 1,8 передачи.