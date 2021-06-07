Лука Дончич установил рекорд НБА и превзошёл Майкла Джордана

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 46 очков (17 из 30 с игры, 5 из 11 трёхочковых, 7 из 11 штрафных), 14 передач и 7 подборов в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (111:126, 3-4).
Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Лука сделал это в возрасте 22 лет и 98 дней. Предыдущим рекордсменом был Леброн Джеймс (23 года и 140 дней). Только Сэм Джонс (47 очков) и Доминик Уилкинс (47) набирали больше Дончича в седьмом матче.
Дончич довел средний показатель результативности за карьеру в плей-офф до отметки в 33,5 очка. Это лучший результат в истории НБА. Лука опередил легендарного Майкла Джордана, на счету которого 33,4 очка в постсезоне во время выступления в «Чикаго Буллз».
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