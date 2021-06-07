Лука Дончич отреагировал на вылет «Далласа» из плей-офф НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался после седьмого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (111:126, 3-4).



«Я думаю, вопрос об изменениях в команде нужно задать ребятам, которые принимают решения, верно? Я здесь просто игрок. Но мы сделаем все, чтобы сыграть отлично в следующем сезоне. Мы отдаем все, я очень горжусь этой командой. Очевидно, я ненавижу проигрывать. Мы ненавидим проигрывать, но я горжусь своей командой. Всегда учишься разному, но плей-офф отличается от регулярного сезона, а седьмая игра — самая сложная. Надо отдать все. Сегодня не тот результат, которого мы хотели. И мы вернемся в следующем году. С тех пор, как я здесь, мы дважды выходили в плей-офф. Мы проиграли оба раза, но в итоге хвалят только за победу. Мы этого не сделали.



Каждую проигранную серию можно думать, что мы могли бы сделать лучше или какие игры могли бы выиграть. Но это в прошлом. Мы должны ждать следующего сезона и исправлять ошибки. Тяжело, когда соперник один и тот же. Очевидно, не хотелось снова проигрывать „Клипперс“. Как я уже сказал, мы должны вернуться в следующем году. Оценить этот плей-офф — что мы сделали правильно, а что нет. И вернуться», — приводит слова Дончича ASAP Sports.