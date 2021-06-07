Кристапс Порзингис прокомментировал вылет «Далласа» из плей-офф НБА

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис поделился мнением после седьмого матча первого раунда плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (111:126, 3-4).

«Мы боролись изо всех сил, но иногда броски залетают, иногда нет. Сегодня был один из тех случаев, когда мы могли забить больше дальних бросков. Мы показали довольно хороший баскетбол. Моё самое большое сожаление? Хороший вопрос. Не думаю, что у меня есть на него ответ. Оглядываясь назад на весь этот сезон и даже на прошлый, кажется, будто это один сверхдолгий год с „пузырём“. Особенно лично для меня. Из-за травмы мениска мне пришлось много восстанавлиаться. А потом я начал сезон поздно, без тренировок. Все эти вещи сказываются.

Это был год взлётов и падений. COVID, много парней выбывали. Начали сезон не особо хорошо по результату. Вначале у нас был сложный календарь, но позже мы вошли в нужный ритм, вместе одержали много побед и в итоге оказались более или менее там, где ожидали. Если бы нам повезло, мы могли бы финишировать с лучшим номером посева. Но уже ничего не поделаешь. Это был интересный год», — приводит слова Порзингиса ASAP Sports.