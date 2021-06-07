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«Даллас» принял решение по главному тренеру

«Даллас» принял решение по главному тренеру
Александр Кожевников
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан сообщил, что в настоящий момент клуб не рассматривает вариант с отставкой Рика Карлайла.

«Сейчас я могу вам объяснить, как я смотрю на положение главного тренера. Ты не вносишь изменения только ради того, чтобы внести изменения. Пока не будет кандидата, которого ты будешь знать намного лучше, чаша весов будет склонена в другую сторону», — приводит слова Кьюбана ESPN.

Рик Карлайл возглавляет «Даллас» с 2008 года. За последние 10 лет клуб не добился больших успехов.

Накануне состоялся седьмой матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 126:111.

Таким образом, счёт в серии стал 4:3, и «Клипперс» вышел в следующий раунд турнира.

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