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Никола Йокич назвал самого сложного соперника в сезоне НБА

Никола Йокич назвал самого сложного соперника в сезоне НБА
Александр Кожевников
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич считает, что самым сложный соперником в сезоне-2020/2021 НБА для него стал центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон.

«Никола Йокич только что заявил, что Деандре Эйтон являтся центровым, который доставил ему больше всего проблем в этом году», — написал в своём «твиттере» журналист Майкл Пинья.

«Денвер» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Западной конференции. Ранее состоялся шестой матч серии плей-офф НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой гостей со счётом 126:115.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Денвер» вышел в следующий раунд плей-офф НБА.

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