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«Зенит» объявил о переходе Сергея Карасёва

«Зенит» объявил о переходе Сергея Карасёва
Алексей Фалько
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«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Сергеем Карасёвым.

Достижения Сергея: бронзовый призер Олимпиады в Лондоне (2012), победитель Универсиады в Казани (2013), серебряный призёр чемпионата Европы U18 в Литве (2010), бронзовый призёр чемпионата мира U19 в Латвии (2011), победитель конкурса трёхочковых бросков Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2017), участник Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2017, 2018).

Свои первые баскетбольные шаги Карасёв делал в московской спортшколе «Тринта». В 2008 году перешёл в люберецкий «Триумф». Успешная игра в подмосковном клубе позволила Сергею быть выбранным на драфте НБА 2013 года под высоким 19-м номером командой «Кливленд Кавальерс». В 2014 году был обменен в «Бруклин Нетс», где провел 3 сезона. Летом 2016 года вернулся в Россию и подписал контракт с «Зенитом». С 2019 года защищал цвета подмосковных «Химок».

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