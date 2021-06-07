Леброн Джеймс назвал себя лучшим игроком в мире во время плей-ин с «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Хуан Тоскано-Андерсон сообщил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал себя лучшим игроком в мире во время матча плей-ин.



«Я злюсь, потому что позволил ему забросить мяч в корзину. Я должен был сфолить на нём, вместо того чтобы дать ему набрать очки. Но это Леброн Джеймс, один из лучших игроков в мире. Но я показал: «Я здесь! Как дела? Докажи мне, забрось мяч». Он показал мне, но было довольно забавно то, как мы поговорили с ним после. Он сказал: «Чувак, это была отличная защита, но я лучший игрок в мире», — приводит слова Хуана Тоскано-Андерсона Fadeaway World.



Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» не попал в плей-офф второй сезон кряду, но в минувшем году калифорнийцы были одной из худших команд лиги. В период 2014-2018 гг. «Уорриорз» трижды становились чемпионами НБА.



В турнире плей-ин команда из Калифорнии сначала в напряжённой дуэли уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:103), а в решающем матче проиграла «Мемфис Гриззлиз» (112:117) лишь в овертайме.