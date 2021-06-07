В «Зените» высказались о переходе Сергея Карасёва

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и главный тренер Хавьер Паскуаль высказались о подписании однолетнего контракта с форвардом «Химок» Сергеем Карасёвым.



«Все помнят, как Сергей Карасёв играл за «Зенит», и мы знаем его большой потенциал. У игрока будут все возможности, чтобы реализовать свой талант и вместе с клубом выйти на новый уровень. И у меня есть уверенность, что у нас всё получится», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».



«Мы очень счастливы, что Сергей Карасёв продолжит карьеру в своем родном городе — Санкт-Петербурге. Он — отличный игрок, который, без сомнений, очень поможет нашей команде в предстоящем сезоне. В течение своей карьеры Сергей доказал, что он — универсальный игрок: превосходно может играть как и на позиции атакующего защитника, так и на позиции лёгкого форварда. Добро пожаловать в семью, Сергей!» — добавил Паскуаль.