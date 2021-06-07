Сергей Карасёв: я очень рад присоединиться к «Зениту»

Новобранец «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал переход в санкт-петербургский клуб.
«Я очень рад присоединиться к „Зениту“, который в прошедшем сезоне показал феерический баскетбол не только в России, но и в Евролиге. Немного даже польщён вниманием ко мне со стороны Хави Паскуаля, признанным лучшим тренером Единой лиги ВТБ. Жду с нетерпением начала предсезонной подготовки, а пока буду заниматься в индивидуальном режиме», — приводит слова Сергея Карасёва официальный сайт «Зенита».
Карасёв подписал с командой однолетний контракт.
Достижения Сергея: бронзовый призер Олимпиады в Лондоне (2012), победитель Универсиады в Казани (2013), серебряный призёр чемпионата Европы U18 в Литве (2010), бронзовый призёр чемпионата мира U19 в Латвии (2011), победитель конкурса трёхочковых бросков Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2017), участник Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2017, 2018).
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