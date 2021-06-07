Игроки «Химок» обратились с открытым письмом к губернатору Московской области

Игроки «Химок», отдавшие клубу много лет, обратились с открытым письмом к губернатору Московской области Андрею Воробьёву. «Химки» не смогли подтвердить участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовый гарантий. Руководство турнира ещё надеется, что в ближайший месяц у «Химок» появится спонсор, но есть вероятность, что клуб закончит своё существования этим летом.

«Уважаемый Андрей Юрьевич,



Игроки баскетбольного клуба «Химки» хотят обратиться к вам, как человеку, которому небезразлична наша команда. До нас доходят многочисленные сообщения, что компания ОАО «Металлоинвест» Алишера Бурхановича Усманова прекращает спонсорскую поддержку БК «Химки» со следующего сезона. Это может привести к печальным последствиям. Вплоть до закрытия клуба.



В 2013 году вы помогли «Химкам» в тяжелое время найти якорного партнера («Металлоинвест»), который закрыл серьезные долги и последующие восемь лет оказывал весомую спонсорскую поддержку. Это помогло клубу выйти на новый уровень.



— Результаты первой команды пошли вверх: «Химки» выиграли Еврокубок-2015, впервые в истории вышли в плей-офф Евролиги-2018, три года подряд играли в финале Единой лиги ВТБ (20016-2019), уверенно лидировали в Лиге ВТБ – 2019/20 на момент досрочного завершения сезона.



— Узнаваемость бренда Московской области повысилось по всему миру. «Химки» постоянно участвовали в Евролиге — главном турнире Старого света с многомиллионной базой болельщиков.



— Клуб превратился в полноценный социальный проект. Сейчас в системе БК «Химки» успешно функционирует академия, которая подпитывает местными баскетболистами пять команд баскетбольной пирамиды клуба, участвующих во всех главных российских и европейских баскетбольных турнирах. Между этими командами существует преемственность. Например, игроки из «Химки УОР 3» (до 14 лет) переходят в «Химки ДЮБЛ» (до 17 лет), из «Химки-ДЮБЛ» в «Химки-2» (до 20 лет) и так доходят до первой команды. В этом году в Евролиге дебютировали сразу четыре воспитанника нашей академии — Иван Евстигнеев, Дмитрий Кадошников, Владислав Одиноков и Владислав Шарапов.



Мы понимаем разочарование Алишера Бурхановича и руководства региона результатами первой команды в сезоне-2020/21. «Химки» не смогли выполнить поставленные задачи, сыграв явнао ниже своих возможностей. Безусловно, в этих неудачах есть вина всех членов коллектива и особенно игроков.



Мы не смогли продемонстрировать свои лучшие качества, но и ковидный сезон наложил особый отпечаток на функционировании клуба. Многие баскетболисты перенесли коронавирусную инфекцию и долгое время не могли прийти в оптимальную форму после болезни. Ряд легионеров, выполнявших важные роли в тактических построениях «Химок», уехали домой после первых задержек по заработной плате. Сезон мы доигрывали всего с двумя иностранными баскетболистами, а костяк команды составляли ветераны и воспитанники клуба. Несмотря на все проблемы, мы оставались единым коллективом, который был близок к тому, чтобы победить «Локомотив-Кубань» в четвертьфинальной серии Лиги ВТБ.



Все спортсмены так или иначе не любят проигрывать. Мы не исключение. Многие обидные проигрыши в обоих турнирах будет непросто забыть. Тем не менее, мы бы хотели попросить вас помочь «Химкам» сохранить профессиональный статус и поддержать клуб в столь тяжелую минуту.



Один неудачный сезон не может перечеркнуть славную историю, которую мы писали, благодаря поддержке «Металлоинвест» и Московской области.



За это время у клуба появилось множество болельщиков, которые не только поддерживали «Химки» на домашних/выездных матчах, но и отдавали своих детей в нашу академию. Прекращение существования любимого клуба будет ударом для нас всех.



Верим, что вместе с вами мы способны исправить сложившуюся ситуацию и уже в следующем году вновь вернуть «Химки» на лидирующие позиции в российском баскетболе», — приводит текст письма «Спорт-экспресс».



Письмо подписали Сергей Моня, Егор Вяльцев, Вячеслав Зайцев, Евгений Воронов, Сергей Карасев, Тимофей Мозгов, Антон Понкрашов и Виталий Фридзон.