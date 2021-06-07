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Леброн Джеймс отреагировал на бой Флойда Мейвезера и Логана Пола

Леброн Джеймс отреагировал на бой Флойда Мейвезера и Логана Пола
Александр Кожевников
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на поединок между видеоблогером Логаном Полом и экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Это похоже на видеоигру про Майка Тайсона PunchOut», — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс, прикрепив гифку, чтобы напомнить, о чём он говорит.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.

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