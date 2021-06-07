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«Нижний Новгород» определился с главным тренером

«Нижний Новгород» определился с главным тренером
Александр Кожевников
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» и тренер Зоран Лукич достигли соглашения по новому контракту, сообщает официальный сайт нижегородской команды. Сербский специалист проведет в клубе ближайшие два сезона.

«В «Нижнем Новгороде» мне очень комфортно. Это мой город и моя команда. Здесь я имею уникальную возможность совмещать одновременно борьбу за высокие результаты и творчество. Поднимать уровень игроков, раскрывать российских баскетболистов, не просто обучать их баскетболу, но и помогать стать хорошими людьми — все это для меня творческий процесс. В клубах, которые работают в основном с легионерами, тоже есть свои цели и свои смыслы, но элемента творчества, как мне кажется, существенно меньше. Если будет такая возможность, с удовольствием останусь в «Нижнем» до пенсии», — прокомментировал продление контракта Зоран Лукич.

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