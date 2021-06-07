Кристапс Порзингис недоволен положением в клубе

Центровой «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис недоволен своей ролью в клубе, утверждает журналист ESPN Тим Макман. По данным источника, баскетболист из Латвии недоволен тем, что он играет второстепенную роль в команде после словенца Луки Дончича.

Журналист сообщает, что сам Порзингис хотел бы, чтобы его воспринимали как звезду наравне с Дончичем.

Ранее Порзингис уже признался, что некомфортно чувствует себя в нынешней атакующей системе команды. Об этом он говорил после седьмого матча серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (111:126).

Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн.

Примечательно, что недавно Порзингиса оштрафовали за нарушение коронавирусного протокола. Он посетил стрип-клуб.