Майк Джеймс оценил степень удовлетворения своей ролью в «Бруклине»

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс высказался о своей роли в команде.

«Стив Нэш хочет, чтобы я чувствовал себя свободно. Он хочет, чтобы я разгонял ритм, это здорово. У меня есть много свободы для того, чтобы проявлять креативность, идти в проходы, отдавать передачи, бросать самому, когда открыт. Выступление под руководством такого тренера очень полезно для меня. Я знаю, что мне доверяют и предоставляют определённую свободу.



Работая над собой каждый день, постепенно становишься лучше. Мне это нравится. Не знаю, насколько лучше я стал за последний месяц. Но в этой системе у меня есть возможность вносить свой вклад, делать какие-то маленькие вещи на площадке, потому что у нас в составе трое парней, которые в числе лучших в мире, так что мелочи важны, особенно для меня. Я стараюсь двигать мяч, разгонять ритм, находить открытые возможности для других парней, стараюсь максимально снимать давление с «Большого трио», – приводит слова Джеймса официальный сайт НБА.



В первом матче второго раунд плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» Джеймс за 30 минут набрал 12 очков, 7 подборов и 3 передачи при отсутствии потерь, реализовав 3 из 7 двухочковых бросков с игры и 2 из 4 из-за дуги.