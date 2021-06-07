Эксперт: наслаждайся отпуском, Лебрик. У «Клипперс» чемпионский характер

Аналитик НБА Скип Бэйлесс прокомментировал победу «Лос-Анджелес Клипперс» над «Даллас Маверикс» (116:101, 4-3) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА.



«Те, кто говорил, что «Клипперс» «сливают», чтобы избежать встречи с «Лейкерс»… Избежать встречи в каком виде спорта? Гольф? Теннис? Боулинг? Наслаждайся отпуском, Лебрик. «Клипперс» показали мне сердце, стойкость, выносливость, устойчивость в плей-офф. Они уступали 0-2 в серии и проигрывали 11:30 в третьем матче серии в Далласе, были на грани сухого поражения. Они уступили дома в пятом матче, вернулись в Даллас при 2-3. И забрали серию в семи матчах. Чемпионский характер.



Я ошибался в том, что ошибался на счёт «Клипперс». Это шокирует меня, но я был абсолютно прав. Теперь у «Клипперс» очень хороший шанс взять титул, как я изначально и предсказывал», – написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».



Когда «Клипперс» проигрывали 2-3 в серии, Бэйлесс написал, что у команды нет характера, а Кавай Леонард и Пол Джордж являются «чокерами».